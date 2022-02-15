強茂每股80.8元公開收購 虹冠電漲停、逾8萬張排隊等買
二極體廠強茂（2481）董事會通過將以每股80.8元公開收購IC設計商虹冠電（3257）普通股，兩家公司今（15）日股價齊漲，虹冠電一開盤就跳空以漲停75.3元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過8萬張。
強茂去年初公開收購連接器廠凡甲（3526）股權後再度出手，董事會通過公開收購虹冠電，每股80.8元，公開收購期間為2月16日至3月17日，最高收購2,400萬股，最低收購量為400萬股，分別占虹冠電股權30%、5%，估算最高將投資19.39億元收購。
以虹冠電昨日收盤價68.5元計算，溢價17.96%，虹冠電早盤跳空漲停鎖死，股價表現強勢；強茂以108元開出，上漲2元，一度拉升至109.5元，盤中漲幅0.47%。
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