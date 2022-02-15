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高端新冠疫苗獲巴拉圭EUA 股價飆漲停、基亞、云辰齊揚

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

高端疫苗（6547）新冠肺炎疫苗在巴拉圭執行的第三期臨床試驗，完成期中分析解盲，達優越性基準，同時獲得巴拉圭的緊急使用授權（EUA）；今（15）日股價跳空以漲停板265元開出後鎖死，超過4,800張買單排隊等，大股東基亞（3176）、云辰（2390）股價同步飆高強漲。

高端在巴拉圭執行的第三期臨床試驗是與巴國亞松森大學醫學院合作，採雙盲隨機分配，進行高端新冠疫苗與AZ疫苗的比較；數據顯示疫苗安全耐受性良好，且中和抗體效價達對照組AZ疫苗之3.7倍，通過試驗設定之優越性基準（superiority）。

巴國藥政法規主管機關DINAVISA，因應當地防疫需求，在完成實地查廠，並審閱相關藥毒理/動物試驗，台灣第一、二期臨床試驗，巴拉圭三期臨床試驗，及化學製造管制等技術性文件後，同步在2月14日核定高端新冠疫苗在巴拉圭之緊急使用授權（EUA）。

高端的新冠疫苗三期解盲達標，且獲巴拉圭緊急使用授權，激勵股價漲停鎖死，大股東也同步大漲，基亞以55.6元開高一度拉升至漲停56.8元，盤中漲幅逾9%，云辰早盤以21.95元開高，一度拉升至漲停22.15元，盤中漲幅8.43%。

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