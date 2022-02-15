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俄烏恐開戰壓不住大家「想出國」 航空雙雄盤中噴漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

航空股營運擁雙利多，除航空貨運價格居高不下之外，境逐逐漸解封，客運復甦有望的題材，更是激勵長榮航（2618）、華航（2610）成為近期市場焦點，今（15）日盤中同步開高走高，長榮航衝達31.95元，逼近漲停32元，華航也同步大漲，航空股成交量居個股前兩大。

由於全球疫苗覆蓋率提升，航空客運復甦準備起飛，有望迎各國邊境解封商機，隨著許多國家放寬入境政策，航空雙雄將迎來解封商機，隨著近期許多國家開放邊境，華航、長榮航都將視旅客需求及疫情狀況調整相關航班，布局客運市場商機。

長榮航1月營收106.54億元，月減13.8%，年增59%；華航1月合併營收142.5億元，月減15.7%，年增57.8%；法人表示，航空貨運去年12月因歐美新年假期前交貨潮，許多急單高價包機出貨，1月市場急單暫告一段落，價格較12月略降，不過，整體空運價格、運量都較去年同期好。

航空股除靠航空貨運支撐營運外，法人看好，在國內有條件開放商務客入境、次序解封之下，航空客運市場將會開始復甦。

長榮航今日以29.7元開高，一度拉升至31.95元，成交量居個股之冠；華航以26.85元開高，一度拉升至28.7元。

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