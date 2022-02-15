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高端疫苗獲巴拉圭EUA 股價強勢跳空漲停

中央社 / 台北15日電
圖為施打後的高端疫苗空瓶。中央社
圖為施打後的高端疫苗空瓶。中央社

高端COVID-19疫苗（MVC-COV1901）於巴拉圭三期疫苗的臨床解盲達標，並獲得巴國核准緊急使用授權（EUA），激勵今天股價直接跳空漲停來到265元，買盤高掛逾4500張。

高端巴拉圭三期解盲成功，並獲准EUA，股價強勢漲停，股價來到265元，一舉收復所有均線，並帶動母公司基亞及上游原液供應鏈台康生同步強勢勁揚，基亞早盤一度衝上漲停價56.8元。

高端14日晚間公布期中分析解盲結果，數據顯示，疫苗安全耐受性良好，中和抗體效價達對照組AZ疫苗的3.7倍，通過試驗設定優越性基準（superiority），且數據在跨國家、跨實驗室均取得一致性，並驗證疫苗免疫生成性在巴拉圭（中南美地區）與台灣（亞洲地區）無人種差異性。

巴國藥政法規主管機關DINAVISA，因應當地防疫需求，在完成實地查廠，並審閱相關藥毒理/動物試驗，台灣第一、二期臨床試驗，巴拉圭三期臨床試驗，以及化學製造管制等技術性文件後，同步於2022年2月14日核定高端COVID-19疫苗在巴拉圭的緊急使用授權（EUA）。

高端表示，後續將匯總巴拉圭第三期期中數據，提供國際藥政法規主管機關評估，以加速國際認證與市場布局進度，初期鎖定地區以中南美洲國家為主；未來並將以WHO團結試驗疫苗數據、及CEPI混打試驗數據，協助全球防疫與疫苗供應。

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