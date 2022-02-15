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台股開盤下跌19點 台積電跌4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

台股今(15)日開盤下跌19.23點，開盤指數17,978.44點，早盤翻紅；台積電（2330）開盤下跌4元，開盤價633元。

群益投顧說，大盤指數初步跌破各短期均線，格局中性偏空。指數中長黑向下摜破甫轉下彎的月均線，對基期相對連動市場偏高的結構，形成不利影響。短期均線的格局可能讓後續指數企圖(反盤)作價的力度有遭壓縮之虞，強勢(族群)股輪動，進一步加速。

群益投顧說，台股基期偏高下，高評價(基期)股持續有輪番修正壓力。短期指數風險趨避概念的題材族群，如泛通膨概念股、論壇登場的生技股等相對有機會獲買盤青睞。

周一(14日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌171.89點、跌幅0.49%，那斯達克指數下跌0.23%，標準500指數下跌0.38%，費半指數上漲0.15%。

統一期貨說，外資周一現貨賣超207億，期貨淨空單增加2,123口至21,145口，十大交易人與特定法人合計買進1,533口。週選支撐與壓力區落在17,000至18,200之間，P/CRatio降至1.02，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣超239.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.7億元，投信買超20億元，自營商（自行買賣）賣超9億元，自營商（避險）賣超43.4億元。

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