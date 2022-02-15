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富邦期貨：短線市場氛圍轉趨保守

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
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聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週一重申支持在 7 月 1 日前將利率累積上調 100 個基點 (4 碼)，帶動十年期美債殖利率逼近 2%，加上美國國務卿布林肯宣布關閉基輔 (Kyiv) 的美國駐烏克蘭大使館，顯示俄烏緊張局勢升級，美股三大指數道瓊、標普500與那斯達克指數收黑。

俄烏局勢緊張，引發台股周一（14日）重挫，利空跳水失守萬八點，市場資金流向避險美元，台股短線面臨修正壓力，外資在匯市上也偏向匯出，新台幣匯率週一最低來到 27.91 元，貶值 6.4 分，為去年11月初以來的最低點，短線市場氛圍轉趨保守，避免過度追高殺低為宜。（富邦期貨／提供）

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