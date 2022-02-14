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外資賣超206億 賣超「這十檔」最多
台股今(14)日收在17,997.67點，大跌313.27點，三大法人中僅投信買超，外資賣超高達206.74億元，統計外資賣超前十大個股發現，外資單日賣超個股冠軍為聯電（2303），遭外資賣超54,712張，台積電（2330）也遭賣超，另外，三檔面板股合計遭外資倒貨81,234張。
外資今日賣超前十大個股依序是聯電、群創（3481）、友達（2409）、臺企銀（2834）、國泰智能電動車、華航（2610）、彩晶（6116）、富邦未來車、元大滬深300正2（00637L）、國泰永續高股息等；晶圓代工、面板股都是外資重要提款標的，另有4檔ETF。
聯電為外資今日賣超冠軍，遭外資賣超54,712張；其次是賣超群創42,187張，賣超第三大為友達，遭賣超26,563張；另外，彩晶也遭外資賣超12,484張，3檔面板股全遭外資大賣。
外資今日買超前十大個股依序是開發金（2883）、中信金（2891）、旺宏（2337）、玉山金（2884）、南亞科（2408）、長榮航（2618）、第一金（2892）、萬海（2615）、華通（2313）、台新金（2887）等，其中金融股達5檔，航運股也有2檔，航空及貨櫃股各有1家。
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