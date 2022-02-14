聽新聞
test
0:00 / 0:00
烏俄衝突升溫！台股大跌313.27點 三大法人賣超239.4億
美國警告烏俄衝突將升溫，引發美股上週五大跌，費半更重挫超過4%，拖累台股今（14）日向下跳空開低，並跌破萬八大關，終場指數收在17,997.67點，下跌313.27點，成交量2,594.42億元；三大法人賣超239.4億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.74億元，投信買超19.83億元，自營商賣超（合計）52.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.06億元，自營商（避險）賣超43.41億元。
受到俄烏可能發生戰爭的疑慮影響，台股今下跌家數高達1,392家，權值股紛紛走跌，台積電（2330）下跌13元，收637元，跌幅2%；聯發科（2454）跌幅3.91%，回至1,105元，聯電（2303）跌至53元，跌幅4.33%。近期受惠於聯準會升息而大漲的金融股，今也難抵大盤跌勢，普遍收黑。貨櫃三雄中，萬海（2615）因營收亮麗，大漲4.65%，收180元，大盤指數終場收在17,997.67點，跌幅1.71%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言