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烏俄衝突升溫！台股大跌313.27點 三大法人賣超239.4億

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

美國警告烏俄衝突將升溫，引發美股上週五大跌，費半更重挫超過4%，拖累台股今（14）日向下跳空開低，並跌破萬八大關，終場指數收在17,997.67點，下跌313.27點，成交量2,594.42億元；三大法人賣超239.4億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.74億元，投信買超19.83億元，自營商賣超（合計）52.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.06億元，自營商（避險）賣超43.41億元。

受到俄烏可能發生戰爭的疑慮影響，台股今下跌家數高達1,392家，權值股紛紛走跌，台積電（2330）下跌13元，收637元，跌幅2%；聯發科（2454）跌幅3.91%，回至1,105元，聯電（2303）跌至53元，跌幅4.33%。近期受惠於聯準會升息而大漲的金融股，今也難抵大盤跌勢，普遍收黑。貨櫃三雄中，萬海（2615）因營收亮麗，大漲4.65%，收180元，大盤指數終場收在17,997.67點，跌幅1.71%。

自營商 台股 三大法人 美國 聯準會 升息 美股

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