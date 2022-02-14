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台股「烏」雲罩頂 重挫313點失守萬八

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股今天下跌313點，指數跌破萬八關卡，收在1萬7997點。歐新社
台股今天下跌313點，指數跌破萬八關卡，收在1萬7997點。歐新社

俄羅斯與烏克蘭戰雲密布引發上周五美股下跌，連帶使得台股今天走跌，終場以下跌313點作收，指數跌破萬八關卡，收在1萬7997點，回測季線約1萬7934點支撐，成交值2594億元。

美股三大指數上周五收黑，其中以費城半導體指數大跌170.857點，跌幅4.83%最慘烈，台股電子股今天也難以倖免，台積電股價大跌2%、收637元，吐出前兩個交易日的漲幅，聯電重挫4%、收53元，聯發科也下挫近4%，收 1105元，勉強守住月線。金融股方面，國泰金、富邦金、台新金等也都收黑。

相對於電子、金融走勢疲弱，傳產中的運輸族群今天逆勢走揚，其中貨櫃三雄因1月營收寫下佳績，市場又傳出亞歐各大航商明天將調漲美國線運價，萬海收漲4.6%，長榮、陽明盤中上漲超過3%，但為盤賣壓出籠，雙雙收黑逾 1%。

台股 美股

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