俄烏衝突影響 台股重挫313點失守萬八

台股今（14）日終場下跌313.27點，收盤17,997.67點，台積電（2330）下跌13元，收盤價637元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，美股受俄烏衝突影響重挫，進而將台股拖下水，今台股近收盤時已經跌破季線，尾盤仍有下引線支撐，預計受時事題材影響的盤勢將在短期內反應完畢，看好本周台股仍將拉回，有機會開低走高。

陳奕光指出，回顧俄羅斯於2014年迅速占領克里米亞，當時台股下跌2.8%，而本次俄烏衝突至今，台股尚未跌破2%，可望盤面迅速整理後回穩，可持續觀察是否跌破半年線。而今年仍持續關注景氣、資金、籌碼三要素。

陳奕光表示，台灣今年GDP數字表現佳，一月營收創歷史新高的公司也有機會超過一百家，可見基本面不錯；整體籌碼面則呈現土洋對決，預計將在17,900點至18,700之間震盪。

陳奕光建議，投資人應選股不選市，本周類股輪動快速，建議投資人分散投資高殖利率股票、原物料、金融、貨櫃運輸等類股。同時需觀察台幣匯率，幫台幣貶至28元時，要注意資金回流回美國。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：祥碩（5269），萬海（2615），文曄（3036）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：聯發科（2454），世芯-KY（3661），環球晶（6488），晶宏（3141），矽力-KY（6415），力旺（3529），AES-KY，瑞鼎（3592），普瑞-KY，信驊（5274），大立光（3008）等股。