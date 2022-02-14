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俄烏戰爭烏雲籠罩下台股重挫 這檔卻逆勢漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
烏克蘭裝甲車在俄烏邊境進行演習。　　美聯社
烏克蘭裝甲車在俄烏邊境進行演習。　　美聯社

俄烏戰籠罩下，分析師擔憂如果俄國真的採取軍事行動侵犯烏克蘭，恐將引發能源、金屬價格暴漲，有分析師預估，若真的開戰，金價可能漲破每英兩1,900美元；在貴金屬行情上漲題材下，黃金概念股佳龍（9955）成為今（14）日盤面上強勢股，股價開高後一路衝上漲停18.6元鎖死，市價及漲停追買單逾1,900張。

俄烏戰爭緊張情勢升高，美國警告俄國最快本周可能對烏克蘭採取軍事行動，分析師表示，一旦俄國真的進犯烏克蘭，引發西制裁，包括能源、糧食、金屬價格將暴漲；分析師認為，俄烏若開戰，市場資金將湧入美國公債、美元、黃金等避險資產，尤其是金價，可能漲破每英兩1,900美元。

戰爭烏雲籠罩下，美股上周五重挫，台股今日開低走低，盤中重挫逾300點，失守萬八關卡，盤面上以貨櫃三雄及個股題材表現為主，金價上漲題材激勵下，佳龍今日開高走高直衝上漲停鎖死，股價站上各均線，成為盤面上的強勢個股。

金價 烏克蘭 漲停

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