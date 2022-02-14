台股一度跌逾300點 多頭力守萬八關卡

台股今(14)日開低走低，開盤15分鐘左右就跌到18,005.29點，一度下跌約306點。台積電（2330）及金融類股跌幅較深，拉低指數走勢。

早盤靠貨櫃三雄匯集人氣撐盤，萬海（2615）漲幅超過3%最為強勢，其他成交金額大且股價抗跌者包括：歐買尬（3687）、大中（6435）、神準（3558）、綠電（8440）、良得（2462）及禾瑞亞（3556）。

雖然科技股呈現弱勢，但安聯投信說，回到基本面，根據S&P500已公布企業中，七成以上獲利優於市場預期，同樣情況也在台股許多科技股中見到，顯示第1季可能呈現淡季不淡，料在許多次產業都優於預期的狀況下，第2季也可望迎來訂單預期的上修。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，年前市場就已經陸續反覆消化對於未來美國聯準會升息及縮表的擔憂，指數出現較大波動、股市本益比也被下修。目前台股預估本益比已修正到約15倍、10年平均水準之下。主要驅動台股的三大因子包括資金面、評價面與企業獲利面。如果回頭看年前市場的走勢，相信在經歷年前包括資金面的影響、連帶評價面的修正後，料短期資金影響已過，股市將重回基本面，2月影響股市的因子則可望由陸續登場的法說接棒。

廖哲宏說，具長線趨勢的主題，因有成長動能等基本面支撐，較不易受到短期資金面或是通膨增溫等主題所影響，而且拉長來看，股市走勢還是與企業獲利最高度相關。第1季科技股仍將淡季不淡，2022年企業資本支出有望持續成長。儘管通膨增加商品消費需求的不確定性，但企業資本支出以及半導體產業資本支出持續成長。雲端、伺服器、電動車及汽車電子、以及產品規模升級等需求成長趨勢明確。

根據安聯投信台股團隊內部預估，2022年整體台股企業獲利成長動態上修至4.74%，其中，科技股仍是成長主軸，今年獲利成長預估也進一步上修至14.9%，預期科技投資機會多於傳產及金融。