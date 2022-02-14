俄羅斯及烏克蘭金融業曝險 法人：金融股逢回再介入

俄羅斯、烏克蘭近期軍事對峙情勢緊繃，金管會統計整體金融業曝險金額為 2,291.71億元，群益投顧說，雖受戰爭疑雲影響金融資產價格，但整體金額並不高，對金融業影響有限，惟目前金融類股評價並不低，股價有回檔再行介入。

金融類股指數早盤跌勢較重，類股指數跌幅約1.5％。金管會統計金融業對俄羅斯曝險 2,090.85 億元，對烏克蘭曝險 200.86 億元，合計俄、烏共 2,291.71 億元曝險；其中以保險業曝險1,470 億元，銀行曝險 52.85 億元，其餘為基金持有。整體金融業曝險金額為 2,291.71億元。

群益投顧說，截至2021年12月底為止，國銀行共有 38 家對俄羅斯曝險 52.85 億元、對烏克蘭曝險 0.06 億元。保險業曝險達 1,470 億元。證券期貨業在俄羅斯、烏克蘭都沒有曝險。

群益投顧表示，投資人透過境內、外基金持有俄羅斯曝險部位分別為 214 億元及 354 億元,各占相關基金淨值的 0.43%與 0.91%;透過境內、外基金持有烏克蘭曝險部位分別為 50.8 億元及 150 億元,各占相關基金淨值的 0.1%與0.38%,占比皆不到 1%,相對不高。