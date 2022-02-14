快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

俄羅斯及烏克蘭金融業曝險 法人：金融股逢回再介入

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

俄羅斯烏克蘭近期軍事對峙情勢緊繃，金管會統計整體金融業曝險金額為 2,291.71億元，群益投顧說，雖受戰爭疑雲影響金融資產價格，但整體金額並不高，對金融業影響有限，惟目前金融類股評價並不低，股價有回檔再行介入。

金融類股指數早盤跌勢較重，類股指數跌幅約1.5％。金管會統計金融業對俄羅斯曝險 2,090.85 億元，對烏克蘭曝險 200.86 億元，合計俄、烏共 2,291.71 億元曝險；其中以保險業曝險1,470 億元，銀行曝險 52.85 億元，其餘為基金持有。整體金融業曝險金額為 2,291.71億元。

群益投顧說，截至2021年12月底為止，國銀行共有 38 家對俄羅斯曝險 52.85 億元、對烏克蘭曝險 0.06 億元。保險業曝險達 1,470 億元。證券期貨業在俄羅斯、烏克蘭都沒有曝險。

群益投顧表示，投資人透過境內、外基金持有俄羅斯曝險部位分別為 214 億元及 354 億元,各占相關基金淨值的 0.43%與 0.91%;透過境內、外基金持有烏克蘭曝險部位分別為 50.8 億元及 150 億元,各占相關基金淨值的 0.1%與0.38%,占比皆不到 1%,相對不高。

俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基盼拜登訪烏克蘭 有助於穩定當前局勢

俄烏瀕戰 金融業曝險2291億

俄烏緊張升高…台股備戰 推演三劇本

俄烏危機 金融曝險2,291億

相關新聞

外資賣超206億 賣超「這十檔」最多

台股今(14)日收在17,997.67點，大跌313.27點，三大法人中僅投信買超，外資賣超高達206.74億元，統計外...

逢低買進台股？專家建議鎖定四大趨勢類股

台股今天在俄羅斯與烏克蘭戰雲密布的陰影籠罩下，以重挫313點、1萬7997點指數作收。富達台灣成長基金經理人白芳苹分析，...

萬八再度失守！台股重挫313點 短線持續震盪機率大

受到俄烏情情勢緊張，美股道瓊二天累計下跌超過千點，高科技跌幅更大的影響，台股今（14）日指數開盤呈現回檔整理走勢，指數開...

烏俄衝突升溫！台股大跌313.27點 三大法人賣超239.4億

美國警告烏俄衝突將升溫，引發美股上週五大跌，費半更重挫超過4%，拖累台股今（14）日向下跳空開低，並跌破萬八大關，終場指...

外資變臉 賣超台股逾200億元

外資上周買超台股154.96億元，不過，光是今天交易就大舉賣超206億元，今年以來持續呈現賣超台股的情形，累計賣超400...

台塑四寶1月營收1539.44億元 年增30.96%

台塑四寶公告1月營收1539.44億元，年增30.96%，其中台塑營收達239.37億元，創歷史同期新高，年增24.6%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。