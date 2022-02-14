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富邦期貨：操作以小資金短線進出 不宜過度追高殺低

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供

美國政府上周五 (11 日) 警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，促使油價噴漲，避險情緒升溫，十年期美債殖利率自 2% 大幅回落至 1.91% 左右，美國2月消費者信心指數驟降亦打擊投資人信心，恐慌指數 VIX 飆升，美股再度受挫，科技股遭遇猛烈抛售，國防、能源股走揚，道瓊跌逾 500 點，那指收黑逾 2.7%，費半下殺近5%，AMD 慘崩 10%。

短線受到美國公債殖利率攀高，美股可能仍面臨修正，台股在18300 點以上可能還是有較大壓力，目前外資仍持續買超，台積電（2330）等權值股等仍有買盤支撐，市場情緒仍未太過悲觀，指數在 20 日均線之上，仍屬有利多方，短線觀察美股能否止穩，操作以小資金短線進出，避免過度追高殺低為宜。

美國 美股 殖利率

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