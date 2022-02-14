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台股早盤跌逾250點指數18,182點 台積電開盤跌10元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股今(14)日開盤下跌128.21點，開盤指數18,182.73點，早盤跌逾250點；台積電（2330）開盤下跌10元，開盤價640元。

群益投顧說，短期技術面朝多方發展，但中期仍屬整理，個股族群續進行輪動調整。持續鎖定短多熱門標的逢低承接，參考短期均線多空變化順勢因應。

上周五(14日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌503.53點、跌幅1.43%，那斯達克指數下跌2.78%，標準500指數下跌1.9%，費半指數下跌4.83%。

籌碼面部分，外資上周五現貨買超44億，期貨淨空單減少1,537口至19,022口，十大交易人與特定法人合計賣出576口。週選支撐與壓力區落在17000至18500之間，P/C Ratio降至1.27，整體籌碼轉佳。 

三大法人上周五集中市場合計買超45.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超44.2億元，投信買超16.7億元，自營商（自行買賣）賣超1.1億元，自營商（避險）賣超14.6億元。

外資 自營商

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