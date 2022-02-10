世界去年賺逾110億元 每股配息增至4.5元
晶圓代工廠世界先進（5347）去年獲利首度突破100億元大關，達118.19億元 ，年增近九成，董事會決議上修配息水準，每股配息由前年的3.5元增至達4.5元，以今日收盤價130.5元計算，現金殖利率約3.4%。
世界訂明（11）日舉行法說會，公布去年第4季營運成果及全年自結財報。世界受惠半導體產業景氣暢旺，晶圓代工產能供不應求，去年晶圓出貨量價齊揚，去年全年439.51億元，年增32.7%，改寫歷史新高紀錄。
世界今日也先公布去年自結獲利，去年稅後純益118.19億元，年增87.4%。董事會決議配發現金總金額73.75億元，每股現金股利4.5元。
世界稍早公布1月營收則受農曆春節假期影響，營收滑落至41.79億元，月減9.2%，但年增 50.3%，為歷年同期新高。
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