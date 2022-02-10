外資買超台積電11,053張 終止連五賣

台股今（10）日收在18,338.05點，上漲186.29點，外資買超97.01億元，台積電（2330）開高走高收在649元，僅差0.05元就能收復月線，外資也轉為買超，單日買超台積電11,053張，終止連五賣，統計外資買超最多的個股則是長榮航（2618），單日買超32,138張。

台股今日開高收在當日最高，權王台積電也是收在當日的最高價位，大漲16元，漲幅2.52%，單日市值大增4,148.86億元，增至16兆8,288.29億元。

台積電1月合併營收1,721.76億元，月增10.8%，年增 35.8%，連續兩個月創單月歷史新高，且首度在1月超越1,700億元關卡；外資終止賣超轉為買超，另外，投信買超94張，自營商賣超1,244張，合計三大法人買超9,903張。

台股今日收復月線，三大法人合計買超89.86億元，其中外資買超97.01億元，投信買超9.18億元，自營商則是賣超，統計外資單日買超前十大個股依序是長榮航、中鋼（2002）、華邦電（2344）、華航（2610）、中信金（2891）、長榮、台積電、旺宏（2337）、大成鋼（2027）、開發金（2883）等。