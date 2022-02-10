日月光本業及業外皆美 去年第4季每股純益7.2元

封測龍頭日月光投控 (3711）今日舉行線上法說會，並公布去年4季及全年財報，受惠本業、業外獲利亮眼，去年第4季稅後純益309.16億元，創單季新高，每股稅後純益7.2元，全年獲利達639.08億元，年增 132%，每股稅後純益 14.84元，也創歷年新高。

日月光投控去年第四季營收 1729.36 億元，季增 14.78%，年增 16.16%，毛利率 19.02%，季減 1.41個百分點，年增 3.37個百分點，營益率 11.34%，季減0.88 個百分點，年增 3.79 個百分點，稅後純益 309.16 億元，季增 118%，年增 208%，每股稅後純益 7.2 元。

日月光投控去年營收 5力699.97 億元，年增 19.5%，毛利率 19.4%，年增3個百分點，營益率 10.9%，年增 3.6個百分點，稅後純益639.08億元，年增 132%，每股稅後純益 14.84 元。

日月光投控去年第4季處分中國兩廠區，挹注每股純益3.45元，若扣除業外挹注，本業受惠打線封裝價格上漲、產能稼動率滿載，單季獲利也續創歷史新高，推升全年獲利首度衝破 600億元，增幅逾倍，本業也賺逾1個股本。

其中封測事業，去年毛利率 28.9%，優於前季的 28.4%，再度創下單季新高 ，也讓全年毛利率推升至27.5%，比前年的22.5%，多出5個百分點。