全球基礎建設起飛 投信推新基金搭基建熱

近期全球股市籠罩在聯準會升息陰霾下，走勢震盪起伏，雖然聯準會資金退場在即，但各國政府積極推出重磅財政政策可望持續推動景氣，事實上，二次世界大戰以來規模最大的全球性基礎建設計劃陸續登場，總規模上看41.5兆美元，投資題材也從過去的「鐵公基」擴展至「數位基建」。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，剖析這波全球基礎建設風潮，雖然項目繁瑣，抽絲剝繭後能大致歸納出三個趨勢浪潮，分別是汰舊換新、脫碳與電氣化以及數位新基建，每一個項目都坐擁廣大商機。首先是汰舊換新，特別是對於像美國這位基建體質已步入遲暮之年的「老人」將有機會藉著重建或升級來返老還童；美國土木工程師協會（ASCE）研究，全世界基礎建設固定資產的生命周期已到處置期，若以高規格估算，全球每年至少需花費6.3 兆美元才足以修復（或更新）。

其次，脫碳與電氣化則與人類息息相關。2050年實現淨零排放，已是全人類的共同目標，目前全世界已有英國、瑞典、法國、丹麥、匈牙利與紐西蘭等六個國家完成了立法，至於最關鍵的世界前兩大經濟體─美國與中國則已經宣示推動立法。國際可再生能源機構預估在2050 年前，全球每年投入脫碳與電氣化相關領域的資金將超過7400億美元，主要項目涵蓋風電、太陽能、電力儲存、智慧電錶及電動車等。人類欲達成脫碳的終極目標，以目前的技術而言，幾乎都得透過電氣化一途來解決，而相關的商機就蘊藏其中。

至於數位新基建，全球各國早自2010年起逐漸展開，全世界所創造的數位資訊處理量從當時的2個皆位元組（Zettabytes），一路激增至2021年預估的79個皆位元組。隨著人手一機甚至多機，資訊量的處理只會越來越多，IDC預估2050年全球數位資訊處理量預估將達181個皆位元組，是2020年的三倍，面對如此龐大的潛在數位資訊，相關基礎建設包括5G與光纖寬頻網路的佈建、資料中心及電信塔等，都是各國積極推動的項目。

看準這波基建盛世，野村投信指出，將於21日起募集野村全球基礎建設大未來基金，由威靈頓投資管理（Wellington Management）擔任投資顧問，讓投資人有機會掌握未來基礎建設的投資契機。