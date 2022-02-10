科技股甩頹勢 投信看好載板市場

科技股自虎年紅盤日以來出現明顯彈升，雖然電子指數仍有月線待收復，保德信投信指出，看好今年台灣製造業出口產能牽動全球關鍵零組件的核心命脈，由科技領頭的創新經濟發展，以及終端消費動能熱絡，有利於推升台灣電子產業持續創高，全球載板市場更是火熱。

PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文表示，隨著5G、AI、HPC、物聯網、電動車、低軌衛星等高頻高速、高效能運算等各方面應用加速落地，加上網路基礎建設相關的伺服器應用時點縮短，2022年PCB需求將持續呈現滿載，為全球市占居冠、高達34%的台廠再添柴火。

葉獻文指出，根據統計，台灣廠商PCB的年產值自2017年以來年年上升，2017年全年的產值為6192億元，到了2021年已經成長至8211億元，成長幅度超過三成，顯見全球對於PCB的需求在科技的帶動下有增無減。

葉獻文分析，台灣電路板協會也預期，ABF載板將不受淡旺季影響，目前ABF台廠穩居世界龍頭地位，其市占高達4成，去年台灣ABF載板供給年增幅為16%，然需求端年增率高達27%，明顯出現供不應求，預期今年供給端年增率可望成長21%，但仍小於市場需求23%的增幅，料在供需持續失衡的市場環境下，將推升台廠在產業的能見度與主導性。

整體而言，葉獻文說，隨著市場逐步消化聯準會升息等訊息，且美國財報報喜，明顯改善整體投資氣氛，而台股未來將陸續舉辦法說與個股公布年報數據，看好今年台灣科技產業獲利仍將持續成長，電子成長趨勢較為顯著產業為半導體、電子零組件與其他電子，預料具有實質獲利與業績的績優個股，且評價面經過修正後投資價值浮現，將成為資金回補的首要標的。