邁向升息循環 投信看好科技股先蹲後跳

美國科技股1月因聯準會偏鷹言論湧現獲利了結賣壓，科技主題基金績效同步回檔，不過，統計數據顯示，美國科技股在升息前後報酬表現呈現先蹲後跳。投信法人認為，消化貨幣緊縮不確定性後，科技股重回基本面檢視，具高成長性的半導體、電動車等產業將有機會再度吸引資金流入，建議可逢低分批布局。

研究機構BCA Research近期出示報告顯示，過去25年美國科技股在升息前3個月出現明顯波動，單月報酬中位數甚至呈現負報酬；升息後兩個月內表現也不太理想，不過，之後就一路走揚。

美股那斯達克、費城半導體指數自去年第四季高點修正以來，最高波段跌幅分別達16.8%、19.7%，比標普500指數的9.8%還重。不過，近日公債殖利率漲勢暫歇，加上財報助攻吸引逢低資金布局，帶動那斯達克、費城半導體指數重回月線之上，科技主題基金近周也出現明顯反彈。

復華投信投研團隊表示，成長股短期表現可能對利率走勢的敏感度較高，觀察疫情以來成長股與價值股的本益比差距，本波自去年11月以來的評價修正已近滿足點，隨美國企業財報陸續出爐，市場焦點將重回基本面。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽研判，美股S&P500指數去年第四季整體企業財報獲利成長上修，其中科技和半導體類股財報優於預期，預期2022年市場將受兩大力量相拉扯，一為美國聯準會升息影響股市評價，二為隨著解封腳步企業獲利逐步提升，因此選股方向將以具有高度獲利成長的股票為主軸。

林子欽表示，持續看好半導體上游及其設備、伺服器產業、新能源及電動車產業在未來仍具有高度成長性，為上半年選股重點，建議可透過布局相關受惠產業之科技主題基金，以一籃子股票布局，掌握趨勢產業商機。