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台積電領軍！台股上漲186.29點 三大法人買超89.86億

經濟日報 / 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股今（10）日開高震盪，一度翻黑至18,145.04點，後在台積電（2330）大漲下，拉抬指數攻高，終場收在今日高點18,338.05點，上漲186.29點，成交量2,806.54億元；三大法人買超89.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超97.01億元，投信買超9.18億元，自營商賣超（合計）16.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.02億元，自營商（避險）賣超15.31億元。

電子權值股台積電、聯發科（2454）大漲，台積電上漲16元，收649元，漲幅2.53%，今公布1月營收逾1721億元，連續改寫歷史新高，聯發科漲幅2.65%，收1,160元。貨櫃三雄也都上漲，其中長榮（2603）漲幅逾2%。今MSCI季度調整，遭剔除的緯創（3231）向下跳空重挫，收30.8元，跌幅3.75%，大盤指數終場收在18338.05點，漲幅1.03%。

台積電 自營商

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