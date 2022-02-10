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台積電猛虎出閘 台股收盤漲186點突破月線反壓

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(10)日收盤上漲186.29點，開盤指數18,338.05點，成交量2,806.53億元；台積電（2330）再度扮演多頭總司令，收盤上漲16元，收盤價649元。路透
台股今(10)日收盤上漲186.29點，開盤指數18,338.05點，成交量2,806.53億元；台積電（2330）再度扮演多頭總司令，收盤上漲16元，收盤價649元。路透

台股今(10)日收盤上漲186.29點，開盤指數18,338.05點，成交量2,806.53億元；台積電（2330）再度扮演多頭總司令，收盤上漲16元，收盤價649元。

台股今日受到MSCI公布季度調整影響不大，早盤開高後，雖拉回而滑落平盤之下，但多頭隨即展開回擊，買盤鎖定權值股，除台積電強勢之外，中鋼（2002）、國巨（2327）、聯發科（2454）、中租-KY（5871）、矽力-KY（6415）及富邦媒（8454）漲幅在2%以上。成交金額大且個股強勢者尚有：長榮（2603）、新唐（4919）、世芯-KY（3661）、群聯（8299）、環球晶（6488）、怡利電（2497）、華邦電（2344）、合晶（6182）、譜瑞-KY（4966）及鈺創（5351）等股；智原（3035）、欣興（3037）、元太（8069）、富采、由田（3455）及金像電（2368）等股則走勢疲軟。

第一金投顧董事長陳奕光說，相較MSCI的調整結果，投資人更關注今晚要公布的美國通膨相關數據，目前台股的1月營收也可望表現不錯，外資也開始回補，台股後續仍有望挑戰新高。

群益投顧說，大盤有特定買盤強力挹注，惟短期台股位置仍處基期相對（連動市場）偏高位階；短期盤面料呈「低基期股輪動反彈、多數高基期股輪流修正」的態勢。 操作上，短期盤面料將聚焦低基股、跌深股的輪彈作價走勢。

台股 台積電

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