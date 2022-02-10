IC設計族躍居市場焦點 外資券商看好喊買這四檔

指標IC設計公司法說會登場，其月營收資訊也陸續釋出，外資券商隨之調整評價，網通晶片廠瑞昱（2379）、高速傳輸介面IC設計廠譜瑞-KY（4966）、遠端伺服器管理晶片廠信驊（5274）、設計服務廠世芯-KY（3661）等IC股是近來焦點，各獲摩根士丹利、里昂等主要外資券商「買進」評析，牽動市場目光。

瑞昱本周召開法說會，引領IC設計族群多空動向，外資券商對其所釋出的資訊多樂觀解讀，瑞穗給予目標價700元，美銀、里昂、大和皆給予600元，摩根大通、摩根士丹利各給予590、566元，高盛、瑞信則持「中立」評等，各給予573、570元。

里昂看好瑞昱在商用領域能有所發揮，同時，在主力網通產品持續帶動營運下，今明年營收可續繳成長表現，瑞信則指出瑞昱產品線多元化有助其營運維持穩健，不過在晶圓代工供給有限的情況下，或會壓抑其成長空間。

譜瑞-KY緊接瑞昱於昨舉行法說會，會後瑞信、美銀、滙豐、摩根士丹利、里昂、野村等外資券商皆給予「買進」評等，目標介於2,600~2,025元，其中以瑞信2,600元最高，而高盛、麥格理各給予「賣出」、目標價1,740元，以及「中立」、目標價1,908元，看法相較保守。

摩根士丹利認為譜瑞-KY毛利在產品規格升級和較佳的產品組合下可望抵禦DDI價格可能滑落的情況，目標價由2,120元上調至2,215元；高盛同樣上調譜瑞-KY獲利預測，目標價由1,532元上調至1,740元，不過預期毛利空間將因晶圓代工成本居高不下而受限，因而維持「賣出」評等。

信驊受惠於伺服器晶片整體出貨暢旺，元月營收創歷史新高，優於摩根士丹利的預估，摩根士丹利認為信驊2月營收會因工作天數月減，但可望在3月回彈，而在目前雲端需求強勁下，預估首季營收可雙位數季增，維持「買進」評等，目標價3,400元。

世芯-KY為摩根士丹利尤為看好的客製化晶片商，勝過創意，摩根士丹利分析世芯-KY在AI應用開展和中國半導體供應鏈本土化下，可抵禦半導體產業進入下行周期所帶來的影響，預估世芯-KY首季營收將季增5%，今明年EPS各為32.31、46.74元，重申「買進」評等，目標價由1,190元上調至1,280元。