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鋁價衝上逾13年高點 這幾檔概念股可望受惠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
廣西百色市出現的新冠疫情令鋁供應鏈受到影響，鋁價連續五天上漲，鋁價周三續漲衝上逾13年高點。美聯社
廣西百色市出現的新冠疫情令鋁供應鏈受到影響，鋁價連續五天上漲，鋁價周三續漲衝上逾13年高點。美聯社

廣西百色市出現的新冠疫情令鋁供應鏈受到影響，鋁價連續五天上漲，鋁價周三續漲衝上逾13年高點，鋁價飆漲之下，幾檔相關概念股可望受惠，股價表現引來關注，今（10）日包括中鋼（2002）、大成鋼（2027）盤中漲幅逾1%，萬在（4543）上漲逾半根停板，廷鑫（2358）也是上漲表現。

中國廣西出現的新冠疫情讓供應不足的市場面臨進一步壓力，鋁價周三續漲，據上海有色網，百色市因疫情封控導致氧化鋁產能減少220萬噸；倫敦市場鋁價今年以來上漲了16%，是過去半年來LME漲幅最大的基本金屬。

鋁價續漲，市場關注中鋼、大成鋼、廷鑫、萬在等相關個股的表現，鋁合金業者去年全年營收創下歷史新高，今年鋁合金下游需求旺盛，加上國際鋁價上漲，產品價格具有上調空間，另外，加上皮件業務可望增加新客戶的挹注，今年營收、獲利展望樂觀。

大成鋼也是鋁價上漲的受惠公司，據了解，大成鋼 1月以來鋁捲板每公噸已上漲100 美元，漲幅近2%，大成鋼德州廠持續擴廠，預估2023年鋁捲板市占率有望提升至80%。

證券分析師張陳浩表示，鋁價上漲，相關個股可望受惠，但仍要觀察市場的認同程度，因為相較於鎳，鋁價概念股並不多，以幾檔個股來看，大成鋼雖可受惠鋁、鎳的價格上漲，但以鎳價上漲的帶動較為明顯，較看好廷鑫受惠於鋁價上漲題材。

中鋼旗下中鋁也可望受惠於鋁價上漲，中鋼今日以35.1元開高，盤中漲幅1.57%，大成鋼盤中漲幅1.44%，萬在盤中上漲5.42%，廷鑫以26.4元開出，一度拉升至26.9元，盤中漲幅1.16%。

大成鋼 中鋼

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