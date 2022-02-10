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世界先進元月營收下滑 法人評等為中立

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

世界先進（5347）1月營收41.79億元，月減9.23%；法人機構表示，2022年世界先進在新產能開出，及產品ASP提升，營運動能持續向上，但第1季營收因工作天數影響而下滑，因此評等建議中立。

分析師表示，世界先進由於農曆春節連假落於月底，晶圓出貨量受此影響而減少，使得元月營收下滑，而第1季雖有8吋晶圓產能持續吃緊、訂單暢旺使產線稼動率均逾100%等利基，但全季營收將因工作天數而下滑。

此外，大、小面板驅動IC及電源管理IC，需求都將持續成長，使世界先進8吋晶圓代工產能利用率向上。全球8吋廠需求佳，至2022年底前都供不應求，且去年12月中傳出美國政府考慮對中芯國際SMIC實施更嚴厲的制裁，28nm、40nm及更成熟製程設備也會被列入管制清單中，即使禁令並未實施，但客戶已有預防性轉單，有利台灣的晶圓代工廠

而世界先進去年4月向友達購入L3B的廠已在今年1月1日完成交割、並成為世界先進Fab5，廠房設施將可建置40K月產能，最快要到2023年才有新產能開出。2022年世界先進在新產能開出，及產品ASP提升，營運動能持續向上。

世界先進 晶圓代工廠

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