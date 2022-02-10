台股開盤上漲65點 台積電漲6元

台股今（10）日開盤上漲65.53點，開盤指數18,217.29點；台積電（2330）開盤上漲6元，開盤價639元。最新被納入MSCI的元太（8069）開盤後曾衝高到163.5元，漲幅超過4%

新光投信表示，周三美股四大指數集體收高，科技股領軍大漲，標普11大板塊全數揚升。英特爾預測晶片供應緊張至少維持到2023年末，2025年到2030年供應形勢才會緩解。微軟上漲2.18%至每股311.21美元，並於周三宣布一系列應用程式商店新規則，確保為各種規模的創作者和客戶提供最佳體驗，此舉試圖安撫反壟斷監管機構放行動視暴雪收購案。

統一期貨說，市場看好美國與伊朗的核協議談判進程，加上先前原油價格漲幅已高，國際油價近期轉為下滑，美國能源股跑輸大盤，但在美債殖利率走揚之下，金融股隨之走高，加上原物料類股的美鋁漲9.76%，整體投資氣氛轉為樂觀。電子類股重回市場焦點，光電類股較為強勢，美方近期首度將大陸面板廠列入管制名單中，題材激勵台廠面板廠股價。美系外資看好今年ABF載板供應缺口比去年更大，欣興（3037）、景碩（3189）與南電（8046）股價有表現機會。

MSCI今早會公布季度調整的權重變化及成分股增刪，分析師說，台股如有遭增刪成分股，這些個股盤中受到的變化較為明顯。

周三（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲 305.28 點，或 0.86%，收 35,768.06 點。那斯達克指數上漲 295.92 點，或 2.08%，收 14,490.37 點。標普 500 指數上漲 65.64 點，或 1.45%，收 4,587.18 點。費城半導體指數上漲 118.59 點，或 3.35%，收 3,653.72 點。

三大法人周三集中市場合計買超180.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超104.1億元，投信買超44.3億元，自營商（自行買賣）買超26.9億元，自營商（避險）買超5.3億元。