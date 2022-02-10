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MSCI指數權重調整 台股兩降一升

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由16.39%下調至16.37%，調降0.02個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70%下調至18.56%，調降0.14個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.90%上調至19.1%，調升0.01個百分點。最新權重將在2月25日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，新增一檔為元太（8069），緯創（3231）則被剔除。指數成分股將維持86檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股元太，其變動權重為0.38%，權重調降最多則為刪除成分股緯創，其變動權重為-0.23%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國及印尼，權重各增加了0.07個百分點；而本次權重調降最多之國家為墨西哥，權重被下調了0.05個百分點，其餘國家權重變化不大。

法人指出，台灣12月的景氣對策信號燈號續呈黃紅燈，領先指標轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長，經濟基本面表現尚佳，有利台股後市表現。然近期受到重要經濟體之貨幣政策轉趨鷹派、變種病毒Omicron肆虐及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇。

MSCI 新興市場指數 景氣對策信號

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