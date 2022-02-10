元太被納入MSCI成分股 法人展望業績樂觀

MSCI今(10)日早上進行季度調整，元太（8069）被納入MSCI全球指數成份股，盤前試撮合呈現跳高近3%。

元太公布2022年1月營收為23.47億元，月增7.4%、年增50.6%，創下八年來的同期新高。

富邦投顧表示，預估2022-23 ESL營收將年增91.1%/62.4%，樂觀看待 ESL 的市場潛力。首先，在供給端部分，元太目前預計新增四條以ESL 為主的電子紙材料產線，其中三條將在 2022 年陸續貢獻產能，而第四條新產線將於今年第4季建置完畢。預期2022年整體產能將年增1.3-1.5倍，而2023年底在新增產線全開之下，整體產能將達目前的 4-5 倍。

在需求端部分，根據顧問公司 Deloitte 預估，目前 ESL 滲透率仍低於5%，不過，在歐美大型零售商加速導入下，ESL 市場規模將於五年內由目前的6 億歐元成長至 30 億歐元，顯示 ESL 未來數年需求將高檔不墜。

富邦投顧說，在 ESL 市場呈供需兩旺下，預估元太 2022-23年 ESL 營收將年增 91.1%/62.4%。2022年獲利表現料續創新高；展望 2022 年，元太目前電子紙材料產能皆已被客戶包下，訂單能見度已看至年底，且電子筆記本需求展望亦佳，整體展望皆較先前預期更為樂觀。