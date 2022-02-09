外資買超104億 買超這類股最多

台股今日（9）收18,151.76點，上漲185.2點，三大法人合計買超176.66億元，尤以外資買超104.12億元最多，統計外資買超前十大個股，買超友達（2409）29,742張，居外資買超個股冠軍，其次是買超彩晶（6116）23,336張，另外，買超群創（3481）15,468張，合計買超三檔面板股達68,546張。

台股今日收復萬八大關，三大法人同步買超，統計外資買超前十大個股依序是友達、彩晶、華邦電（2344）、玉山金（2884）、長榮航（2618）、群創、華航（2610）、開發金（2883）、元大滬深300正2（00637L）、中信金（2891）等。

面板股三家公司全擠進外資買超前十大，另外還有兩檔航空股，及三檔金融股；台積電（2330）今日回神收在633元，上漲5元，但外資仍持續賣超745張，連五賣，合計賣超41,186張。

聯電（2303）則是獲得外資買超3,907張，終止連六賣，但投信賣超6,713張，這四賣，自營商買超1,056張，合計三大法人賣超1,750張，股價收在56元，上漲0.6元，漲幅1.08%。