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台股上漲185.2點 三大法人買超176.66億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
台股今（9）日開高走高，突破萬八大關。圖／本報系資料庫
台股今（9）日開高走高，突破萬八大關。圖／本報系資料庫

台股今（9）日開高走高，突破萬八大關，電子、面板股回神，帶領指數攻高至18,168.6點，收在18,151.76點，上漲185.2點，成交量2,940.63億元；三大法人買超176.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超104.12億元，投信買超40.23億元，自營商買超（合計）32.31億元，其中自營商（自行買賣）買超26.96億元，自營商（避險）買超5.34億元。

電子股跌深反彈，ABF載板三雄今同步上漲，欣興（3037）更漲幅逾7%，一次收復三條均線。大陸第三大LCD面板廠惠科出現在美「未經驗證清單（UVL）」中，激勵面板股大漲，一月營收亮麗的創惟（6104）漲停鎖死。航空雙雄繼續強勢衝高，均有3%以上的漲幅，大盤指數終場收在18,151.76點，漲幅1.03%。

三大法人 台股

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