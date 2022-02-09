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世芯漲停板1,075元收盤 台股11千金歸隊

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

台股今（9）日收復萬八，以18,151.76點作收，上漲185.2點，11千金再現，世芯-KY（3661）重返千金股，收在漲停的1,075元，大漲95元；千金股中僅信驊（5274）收黑，其餘都是上漲，除世芯漲停之外，漲幅逾半根停板的還有力旺（3529）、AES-KY（6781）。

台股今日大漲，虎年開紅盤以來連續三天上漲，合計上漲477.36點，世芯-KY重返千金，台股11千金歸隊，千金股也是上漲的攻勢。

世芯去(2021)年合併營收104.24億元，年增47.2％，累計去年前三季每股純益16.34元，法人看好今年在北美市場貢獻快速發酵下，預估全年營收成長可望達3成。

法人表示，這是不包括飛騰、國科微重新出貨的預估，後續如果飛騰重新出貨，預期還可挹注30億元營收。

世芯早盤以990元開高，開盤約一個半小時股價就衝上漲停1,075元，一路鎖死到收盤，收復季線，千返千金股行列；千金股今日上漲作收居多，僅股后信驊收在3,265元，下跌85元，跌幅2.54%，成為唯一收黑的千金股。

千金股漲幅領先的則有力旺，收在1,710元，漲幅7.55%；AES-KY收1,620元，漲幅5.54%；聯發科（2454）收1,130元，漲幅3.2%；祥碩（5269）收在1,645元，漲幅2.17%；股王矽力-KY（6415）雖一度翻黑，終場收在3,910元，漲幅1.03%。

世芯 台股

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