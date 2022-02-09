台積電扮衝高先鋒 台股上漲185點收18,151點

台股今(9)日收盤上漲185.2點，開盤指數18,151.76點，成交量2,940.63億元；台積電（2330）收盤上漲5元，開盤價633元。虎年開紅盤三天，台股指數站上萬八點，持續向月線反壓挑戰。

台股今日開盤跳高衝上萬八點關卡，盤中也多在萬八點之上走揚，強勢類股為面板雙雄的光電類股、電子零組件與半導體，傳產股的生醫、汽車、紡織等類股。

昨日尾盤遭下殺的台積電今日扮演出衝高先鋒，貨櫃三雄則開高走低，午盤在1點過後，大盤指數曾漲逾200點，往月線反壓挑戰。今日成交金額大且走高個股有：智原（3035）、欣興（3037）、富采、創惟（6104）、聯發科（2454）、長榮航（2618）、景碩（3189）及世芯-KY（3661）；成交金額大卻走低者為：新唐（4919）、茂達（6138）、貿聯-KY（3665）、瑞鼎（3592）及信驊（5274）。

群益投顧表示，短線技術面屬於反彈格局，但季線之上仍利個股族群續輪動、反彈表現。操作上，以短多熱門標的為主，沿短期均線變化，待震盪逢低承接，區間操作因應。