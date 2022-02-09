美系外資喊買ABF 調高南電、欣興目標價

兩家美系外資看好ABF載板需求，先後喊買相關個股，繼一家美系外資喊出南電（8046）目標價1,150元後，另一家美系外資最新報告則是重申欣興（3037）、南電、景碩（3189）加碼評等，且調高欣興、南電目標價至270元、650元，景碩目標價維持300元；台股今（9）日持續上漲，收復萬八大關，ABF三雄也是大漲表現，尤以欣興盤中大漲逾7%最為搶眼。

美系外資強調，受到晶片缺貨的影響，ABF載板供需吃緊，且需求缺口持續擴大，受惠於PC、伺服器和自駕車等需求帶動，預估今年ABF需求缺口仍達17%，2023～2025年則有超過10%的缺口，價格仍掌握在賣方市場。

美系外資認為，ABF載板三雄的營運將進一步受惠於議價能力的提升，預估ABF載板三雄2020～2023年營收年複合成長率將達22%，獲利複合成長預估可達75%，較原先預估的63%高。

美系外資看好ABF載板三雄獲利提升，重申欣興、南電、景碩加碼評等，且調高欣興、南電目標價，分別由240元、630元調高至270元、650元，景碩目標價維持300元。

另一家美系外資重申南電買進評等，目標價上看1,150元，主要也是看好南電將受惠於ABF載板需求強勁及定價優勢，第1季業績指引符合預期，預估南電今年全年每股稅後純益（EPS）可達32.55元。

美系外資聚焦ABF載板，欣興早盤以209元開出，一度拉升至221元，盤中漲幅7.54%，表現亮眼；景碩早盤以212元開高後一度衝達221元，盤中漲幅4.76%；南電早盤以513元開高，一度拉升至525元，盤中漲幅3.35%。