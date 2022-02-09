兩題材助攻 面板股早盤展強勢

美國對中國大陸企業的管制砍向面板業，加上電視面板報價出現止跌訊號，有利台灣面板廠友達（2409）、群創（3481），今（9）日股價雙雙開高，早盤漲幅都超過2%，彩晶（6116）也是上漲的表現。

美國商務部工業與安全局（BIS）公布新增33家陸企至「未經驗證清單（UVL）」中，限制美企出口商品給名單中的公司，大陸第三大LCD面板廠惠科入列，未來恐無法順利取得由美商康寧主導、LCD面板最關鍵的玻璃材料，這也是美國首度將大陸面板廠列入管制名單。

美國對大陸面板廠的管制，可能牽動市場的供應情況，有利群創、友達等台灣面板廠；另外，電視面板報價跌勢也持續收斂，2月上旬最新面板報價出爐，電視面板價格已看見止跌訊號，同樣有利於面板雙虎的營運。

台股虎年開紅盤以來持續上漲，今日開高站上萬八大關，早盤上漲逾百點，友達、群創、彩晶等面板股同步上漲，友達早盤以21.3元開高，一度拉升至21.5元，挑戰季線，盤中漲幅3.38%，成交量居第四高；群創以17.65元開高，一度拉升至17.8元，站上半年線，盤中漲幅2.9%，成交量居個股第三大。