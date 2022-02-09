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ABF大廠南電元月營收創歷史新高 法人評等買進

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

南電（8046）1月營收創下單月歷史新高，優於市場預期中，法人機構認為，除了季初客戶獎勵金，加上ASP持續增加所帶動，且預估今年在供需缺口將持續擴大下，看好南電營運後市，投資評等為買進。

分析師表示，南電1月營收為52.4億元，月增6.76%、年增33.62%，創下單月營收新高表現，預估營收月增原因為認列季初客戶獎勵金，加上ABF載板持續優化產品組合，ASP持續增加所致。

展望第1季，雖PCB與BT載板進入傳統淡季，稼動率較去年第4季下滑，但預估ABF載板在供不應求下仍可保持滿載，且ASP將較上季增加，預估本季營收在淡季下，僅季減4%，在ABF載板產業前景樂觀，今年供需缺口將持續擴大下，ASP將逐季調漲，有利南電營運表現。

南電今年三大產品項中，預估ABF載板在多晶片封裝趨勢、AI、HPC帶動下將持續供不應求，預估在ASP持續上漲且新產能開出下，營收可達356億元，年成長38%；BT載板部分，原先預估於第1季增加約20%的新產能，因設備取得不易，進度較為落後，但預估新產能的擴建仍可於2022年完成，加上在SiP滲透率提高下，預估BT載板營收可達206億元，年成長三成。

營收

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