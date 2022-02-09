台股早盤一度漲逾百點重回萬八 台積電開盤漲7元

台股今（9）日開盤上漲93.77點，開盤指數18,060.33點，早盤漲逾百點；台積電（2330）開盤上漲7元，開盤價635元。

永豐期貨說，整體來看，台股周二今收長上影線紅K，顯示上檔壓力仍大，市場關注焦點轉向周四美國將公布的CPI數據，預期台股呈區間震盪整理機會較大。

統一證券說，由於蘋果、亞馬遜、博通、特斯拉等大廠財報亮麗、傳產龍頭股高殖利率及金融股升息題材，盤面三大類股均有表現空間，建議可偏多操作，選股以科技權值股、高殖利率概念股及壽險金控股等類股。

周二（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲 371.65 點，或 1.06%，收 35,462.78 點。那斯達克指數上漲 178.79 點，或 1.28%，收 14,194.46 點。標普 500 指數上漲 37.67 點，或 0.84%，收 4,521.54 點。費城半導體指數上漲 82.79 點，或 2.40%，收 3,535.13 點。

三大法人周二集中市場合計買超5.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超25.3億元，投信買超42.6億元，自營商（自行買賣）買超9.2億元，自營商（避險）賣超21.1億元。