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一度收復萬八大關！台股上漲66.26點 三大法人買超2.52億

經濟日報 / 記者馬琬淳／台北即時報導
台股農曆虎年開紅盤，大盤指數終場收在17966.56點。記者余承翰／攝影
台股農曆虎年開紅盤，大盤指數終場收在17966.56點。記者余承翰／攝影

台股今（8）日開高，一度收復萬八大關，但在台積電（2330）殺尾盤之下，指數回落收在17,966.56點，上漲66.26點，成交量3,132.19億元；三大法人買超2.52億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超24.94億元，投信買超39.42億元，自營商賣超（合計）11.95億元，其中自營商（自行買賣）買超9.23億元，自營商（避險）賣超21.18億元。

航運股延續昨日強勁走勢，萬海（2615）強漲6.17%，長榮（2603）、陽明（2609）也有漲幅4%以上，航空雙雄也同步收紅，航運業佔成交比重達25.9%。鴻海（2317）今擔任領軍大盤要角，收105.5元，漲幅逾2%，聯電（2303）跌深反彈，但台積電下跌收黑，尾盤殺低至628元，下跌7元，跌幅1.1%。大盤指數終場收在17966.56點，漲幅0.37%。

自營商 台積電 台股

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