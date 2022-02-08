台股一度重返萬八 航海王抬頭

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美股四大指數漲跌互見，亞股也多空不一，但台股今（8）日延續新春開紅盤來的強勁氣勢，指數在盤中重返萬八，電子中小型、航運族群表現強勢，指數終場上漲66點，收17,966點，權證市場方面，航海王成為聚焦點，並帶動市場量能寫下近五個交易日來新高，交投最熱的是長榮（2603）的長榮群益14購03。

分析師表示，農曆年後資金歸隊，金融及航運大多維持熱度，跌深股接力反彈帶動台股連漲兩天。航空雙雄有望叩關MSCI成分股，以及未來客運回升龐大想像空間，帶動股價持續起飛。長榮、萬海（2615）雖反攻月季線有反壓，但收盤仍分別強漲逾4%、6%，航運族群成為開紅盤之後帶動盤面的主角。

權證市場方面，投資人在進場逢低買進航海王等權證中，整體權證市場量能寫下近期新高，為24.3億元，成交金額占大盤比重為0.78%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為22.7億元，認售權證成交金額為1.5億元，認購權證成交金額占總成交金額93.6%，認購、認售比值為14.7倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結長榮的長榮群益14購03，成交金額為1,725萬元；認售排名第一的是，連結元大台灣50（0050）的台灣50群益17售09，成交金額為591萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購包辦全數席次，其中，股價經過波段修正過後的長榮一舉拿下三席、陽明（2609）一席，華航（2610）與長榮航（2618）也各一席，航運股所占已過半，而權王台積電（2330）則有二席擠進熱門榜；分析師表示，台股已連續第二個交易日站穩季線，加上日KD在低檔即將黃金交叉，有利行情持續反彈，後續留意量能變化，若能持續溫和擴增，將有利指數空間。

認售權證 長榮航 認購 台股 亞股

延伸閱讀

台股兩天漲292點 台積電卻是連跌、市值縮水2,074億

高配息預期航海王再領風騷 長榮、陽明成交量居前兩大

台股反彈秀 內資進擊

外資賣亞股 力道減弱

相關新聞

台股閃見萬八…還有戲

受惠國家隊點火，加上航海王領軍衝鋒，台股虎年連二漲，昨（8）日一度站上萬八，但尾盤受到台積電翻黑重挫影響，指數漲幅迅速收...

投信連六買 敲進176億

今年來台股表現隨國際股市劇烈震盪，統計今年來三大法人中，只有投信力挺台股，買超243億元，近期已連六日買超，合計買超17...

尖牙股財報優於預期 投信： 長線投資可趁機布局

美國聯準會（Fed）貨幣政策偏鷹，牽動美股賣壓，市場逐漸消化升息及縮表衝擊後，在獲利推升及股價修正之下，FANG+指數預...

美系外資認錯喊買台積電 陸行之：比到700元再改來得好

美系外資去(2021)年6月曾降評台積電（2330）至中立，且在今年1月初台積電法說會後仍維持原評等，不料才過個年，虎年...

一度收復萬八大關！台股上漲66.26點 三大法人買超2.52億

台股今（8）日開高，一度收復萬八大關，但在台積電（2330）殺尾盤之下，指數回落收在17,966.56點，上漲66.26...

台股兩天漲292點 台積電卻是連跌、市值縮水2,074億

台股今（8）日收在17,966.56點，上漲66.26點，虎年開紅盤兩天合計上漲292.16點，但是推升大盤上漲的動能並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。