台股一度重返萬八 航海王抬頭

美股四大指數漲跌互見，亞股也多空不一，但台股今（8）日延續新春開紅盤來的強勁氣勢，指數在盤中重返萬八，電子中小型、航運族群表現強勢，指數終場上漲66點，收17,966點，權證市場方面，航海王成為聚焦點，並帶動市場量能寫下近五個交易日來新高，交投最熱的是長榮（2603）的長榮群益14購03。

分析師表示，農曆年後資金歸隊，金融及航運大多維持熱度，跌深股接力反彈帶動台股連漲兩天。航空雙雄有望叩關MSCI成分股，以及未來客運回升龐大想像空間，帶動股價持續起飛。長榮、萬海（2615）雖反攻月季線有反壓，但收盤仍分別強漲逾4%、6%，航運族群成為開紅盤之後帶動盤面的主角。

權證市場方面，投資人在進場逢低買進航海王等權證中，整體權證市場量能寫下近期新高，為24.3億元，成交金額占大盤比重為0.78%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為22.7億元，認售權證成交金額為1.5億元，認購權證成交金額占總成交金額93.6%，認購、認售比值為14.7倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結長榮的長榮群益14購03，成交金額為1,725萬元；認售排名第一的是，連結元大台灣50（0050）的台灣50群益17售09，成交金額為591萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購包辦全數席次，其中，股價經過波段修正過後的長榮一舉拿下三席、陽明（2609）一席，華航（2610）與長榮航（2618）也各一席，航運股所占已過半，而權王台積電（2330）則有二席擠進熱門榜；分析師表示，台股已連續第二個交易日站穩季線，加上日KD在低檔即將黃金交叉，有利行情持續反彈，後續留意量能變化，若能持續溫和擴增，將有利指數空間。