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台股兩天漲292點 台積電卻是連跌、市值縮水2,074億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（8）日收在17,966.56點，上漲66.26點，虎年開紅盤兩天合計上漲292.16點，但是推升大盤上漲的動能並不是權王台積電（2330），即使美系外資認錯喊買，台積電卻是在農曆年後持續下跌，股價開高後翻黑收在628元，合計兩天來跌掉8元，市值縮水2,074億元。

美系外資去(2021)年6月曾降評台積電至中立，且認為買進台積電會變成「死錢」，但虎年一開始就認錯翻多，將評等調高至買進，目標價也上調至780元，但台積電股價表現卻不給力，連兩天出現開高走低格局。

台積電去年1月初曾寫下高點679元，之後股價下跌，去年以615元封關，不少人套在高點，直到今年1月17日，盤中衝上688元歷史天價，其後股價再度走跌，牛年以636元封關。

虎年開紅盤以來，台積電都是開高走低，今日以645元開盤，上漲10元，一度收復5日線，但買盤不繼終場收在628元，下跌7元，跌幅1.1%，市值下滑至16兆2,842.91億元。

台積電 外資

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