台股漲66點收17,966點 萬八得而復失

台股今(8)日收盤上漲66.26點，收盤指數17,966.56點，成交量3,132.19億元；台積電（2330）收盤下跌7元，收盤價628元。農曆虎年第二個交易日，台股重返萬八點關卡之上，但今日最後一盤遭摜壓而未能站上萬八點。

台股今日開高走高，9點6分左右突破萬八點關卡，貨櫃三雄及載板三雄盤中表現強勢，加以權值股帶動，拉抬大盤指數挑戰萬八關卡。今日運輸及觀光類股指數漲幅超過1%，台灣50成分股中，統一（1216）、聯電（2303）、鴻海（2317）、瑞昱（2379）、研華（2395）、南亞科（2408）、長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、彰銀（2801）、華南金（2880）、兆豐金（2886）、台新金（2887）、第一金（2892）、統一超（2912）、大立光（3008）、欣興（3037）、中租-KY（5871）、上海商銀（5876）、矽力-KY（6415）、南電（8046）及豐泰媒漲幅超過1%。

第一金投顧表示，美股止穩之下，台股有望延續反彈格局，不過，外資期貨空單留倉口數仍達3萬口，加權指數上檔仍將遭遇一定壓力；在指數區間震盪個股還是有輪漲表現機會，傳產可以留意金融、航運及原物料類股，電子持續關注 Mini LED、伺服器及 IC 設計族群跌深反彈操作。籌碼面則可以從投信進出著手，後市科技股表現先觀察美國十年期公債殖利率2%關卡攻防，若突破站上將不利於股價多方表態。