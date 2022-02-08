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美系外資認錯調高台積電評等至買進 網友卻高喊反著做

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。本報系資料照
台積電。本報系資料照

美系外資去年6月曾降評台積電（2330）至中立，且認為買進台積電會變成「死錢」，但虎年一開始就認錯翻多，將評等調高至買進，目標價也上調至780元，但台積電股價表現卻不給力，連兩天出現開高走低格局，今（8）日以645元開出，上漲10元，盤中卻翻黑；不少網友則是在外資報告出來後就高喊「反著做」。

美系外資保守看待半導體產業，去年6月將台積電評等降至中立，目標價由655元下修到580元，台積電股價也因此在600元上下震盪整理達半年；美系外資在台積電今年1月初法說會後，將目標價調至648元，但維持中立評等，不過，最新報告則是調高評等至買進，目標價調高至780元。

美系外資報告在7日出爐，就引來網友在PTT上討論，「大摩翻多？已經不是死錢了！！！但今天大哥這個走勢，是不是小兒又喊多做空，還是盤後看看籌碼再來下定論」，也有不少人呼應「大摩講話就反著看啊」、「去年講死錢，講的很準啊」、「不要怪大摩，吃夠貨了，現在開始說GG的好」、「出貨文」、「笑死，過完年這麼急著收割喔」、「滾，今年高點就68x了」、「大摩 × 0.8 很準」。

從台積電的股價表現來看，去年1月初曾寫下高點679元，之後股價下跌，去年以615元封關，不少人套在高點，直到今年1月17日，盤中衝上688元歷史天價，其後股價再度走跌，恐有不少的山頂冤魂套在高點。

美系外資雖然認錯翻多，但股價的表現卻是不給力，連兩天都是開高走低，今日以645元開高，一度翻黑至634元。

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