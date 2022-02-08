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比特幣重回4.4萬美元 主機板族群紛紛亮燈漲停

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
比特幣近期創去年9月以來最長連漲走勢。 法新社
比特幣近期創去年9月以來最長連漲走勢。 法新社

比特幣近期連五日上漲，創去年9月以來最長連漲走勢，目前價格回到4.4萬美元以上，在比特幣又重返四萬美元關卡下，台股主機板族群股價今（8）日全面勁揚，青雲（5386）、映泰（2399）、麗臺（2465）、撼訊（6150）股價同步亮燈漲停，技嘉（2376）漲幅也有超過4.4%、精英（2331）也有3%以上的漲幅水準。

CoinMarketCap數據顯示，比特幣 (BTC) 盤中上漲6.8%到44511美元，為約四周最高，比特幣從1月24日的六個月低點算起反彈約35%。加密貨幣圈市值第二大的以太幣 (ETH) 也觸及3180美元、創三周高點，自1月底低點反彈幅度約47%。

此外，市場認為，英特爾與超微推出CPU新平台，可望刺激伺服器、主機板更新需求。英特爾去年上半年的Icelake晶片，市場滲透率達20%，今年將提升到50%至60%；超微EPYC第三代Milan雖然去年出貨緩慢，但今年掌握載板資源，第4季預計會推出第四代平台Genoa，市占上看近二成。

主機板與顯示卡廠商華擎（3515）上月甫宣布進軍元宇宙領域，將旗下Phantom Gaming電競品牌商標演變過程，打造成一件非同質性代幣（NFT）短影片的加密藝術品，並開辦新計畫為藝術創作者打造平台。

比特幣 超微

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