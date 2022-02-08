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高配息預期航海王再領風騷 長榮、陽明成交量居前兩大

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
虎年開紅盤以來，航海王成為盤面上的焦點。（本報系資料庫）
虎年開紅盤以來，航海王成為盤面上的焦點。（本報系資料庫）

貨櫃三雄去年獲利大爆發，市場看好可望高配息，在位處於低點，高殖利率的預期下，虎年開紅盤以來，航海王成為盤面上的焦點，繼昨日同步亮燈漲停作收後，今（8）日續強，長榮（2603）早盤成交量高居個股冠軍，股價挑戰月線，陽明（2609）成交量居亞軍，航運股占大盤成交比重躍增至26.7%。

長榮海運去年前三季稅後純益1,582.79億元，每股稅後純益30.27元，去年12月淡月的營收創歷史次高，累計去年全年營收4,893.97億元，年增136.1%，由於去年第4季運價居高檔，法人推估長榮全年獲利上看2,300億元。

長榮股東會預計5月30日召開，投資人關注股息的配發，法人以長榮前年獲利的配息率約五成來推估，看好長榮去年獲利的配息率有望維持甚至更好，將牽動陽明、萬海（2615）配息政策跟進；若去年獲利的配息率以五成起跳，推估貨櫃三雄配出的股利總額可望衝逾2,000億元大關；雖然今年海運市場變化大，但業界則是看好運價有望居高不下，預期今年的獲利可望維持去年的水準。

貨櫃三雄股利分配引來關注，高殖利率題材也吸引資金在虎年一開年就往貨櫃股進駐，航運股能不能再領風騷，有待成交量能的持續放大，長榮今日以124.5元開出，盤中一度拉升至127.5元，盤中漲幅2.01%，早盤成交量爆出逾6.8萬張，居個股成交冠軍。

陽明成交量居第二，盤中漲幅2.77%；萬海成交量也居領先，盤中漲幅2.77%；航運股占大盤成交比重激增，類股盤中漲幅1.48%。

長榮海運 配息

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