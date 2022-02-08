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航海王揚帆 台股重返萬八關卡之上

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股突破萬八關卡。中央社
台股突破萬八關卡。中央社

台股今(8)日開高走高，9點6分左右突破萬八點關卡，曾衝高到18,024.85點。盤中的貨櫃三雄及載板三雄表現強勢，加以權值股帶動，拉抬大盤指數挑戰萬八關卡。

今日運輸及觀光類股指數漲幅超過1%，台灣50成分股中，聯電（2303）、研華（2395）、南亞科（2408）、長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、華南金（2880）、大立光（3008）、欣興（3037）、中租-KY（5871）、矽力-KY（6415）、南電（8046）及富邦媒（8454）漲幅超過1%。

富邦期貨說，台股周一進行落後補漲，本周預計呈現震盪盤堅走勢，因美股獲利續創歷史新高，且全球Omicron 確診數正持續減少，惟反彈表現空間則需視聯準會是否採取激進升息與縮表手段對抗通膨而定，若手段過激，將給成長型股票本益比帶來壓力，並打壓市場情緒。

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