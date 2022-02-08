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台開2月8日起併案列為變更交易方法 採分盤集合競價

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證交所公告，台開（2841）自2022年2月8日起併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，台開先前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，核有證交所營業細則第49條第1項第3款規定的情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案。

查台開2022年2月7日發生存款不足的金融機構退票情事，核有證交所營業細則第49條第1項第9款及第49條之2第1項第3款規定的情事，證交所已公告自2022年2月8日起，對其上市有價證券併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。

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