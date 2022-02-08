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台股開盤上漲55點 台積電開盤上漲10元

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

台股今（8）日開盤上漲55.6點，開盤指數17,955.95點；台積電（2330）開盤上漲10元，開盤價645元。

群益投顧表示，大盤站穩季線有望發展為回升行情，但半導體權值須盡快止跌。短線有做多機會但仍然不適宜積極追價，因為半導體利空消息紛擾，若指數因此被拖累沒能站穩季線，也要很快轉換為防守心態，近期盤中特別留意聯電（2303）、世界（5347）、環球晶（6488）、台勝科（3532）等這些個股走勢。

操作上，中小型股表現相對活潑仍留意近期有投信進場標的。現金殖利率題材逐漸發酵，金融、航運及電子等高殖利率個股可望扮演撐盤要角拉回可布局。

周一(7日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲 1.39 點，收 35,091.13 點。那斯達克指數下跌 82.34 點，或 0.58%，收 14,015.67 點。標普 500 指數下跌 16.66 點，或 0.37%，收 4,483.87 點。費城半導體指數下跌 0.74 點，或 0.021%，收 3,452.33 點。

三大法人周一集中市場合計賣超50億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超64.5億元，投信買超23.7億元，自營商（自行買賣）買超6.4億元，自營商（避險）賣超15.7億元。

半導體 自營商

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