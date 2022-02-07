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利多匯聚 運輸類股勁揚8%

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
圖為台股示意圖。報系資料照
圖為台股示意圖。報系資料照

假期不確定因素告退，今（7）日新春後台股開紅盤呈現上揚走勢，成交量能回升至3,000億元之上。盤面間，由於短線升息壓力仍衝擊高本益比的電子族群，資金轉向點火非電類股，其中，運輸類股大漲8.5%，長榮（2603）、陽明長榮航等股領頭衝鋒。

金虎年好兆頭，加權指數上漲225點收在17,900點，其中，上市運輸類股大漲逾8%，成為最會漲的類股，成交比重來到12.6%；而在上櫃市場上，航運類股也大漲5.6%，同步位居漲幅之冠。

運輸類股挾著跌深、高殖利率、報價高掛等利多匯聚，吸引資金目光。貨櫃三雄強勢演出，長榮、陽明、萬海齊力攻上漲停，航空雙雄之一的長榮航也亮燈、華航則收漲9.4%，散裝航運也表現不俗，四維航漲逾9%、裕民逼近7%、新興收漲4.6%。

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光及台新投顧副總經理黃文清同步看好航運、貨櫃等族群後續表現，看好原因為股價已領先修正整理一大段、獲利表現亮眼帶動具有高殖利率題材。

法人認為，未來貨櫃運價仍將維持偏高水平、解封後的歐美補庫存效應推動下，將有助於貨櫃股的營運表現；而在航空股部分，有鑑於海轉空的強勁需求，近期國際空運價格仍持續性的上漲，加上市場期待下半年放寬邊境管制可期，屆時可期待報復性出遊的復甦商機，營運有望擺脫疫情對客運衝擊的影響；而散裝族群後續要留意鐵礦砂需求表現。

長榮航 陽明 萬海 台股

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