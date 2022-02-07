誰在虎年開紅盤做多？ 內資買盤強攻欲戰萬八

台股虎年開紅盤，今（7）日收盤上漲225.9點、漲幅1.2%，以17,900.3最高點作收，成交量3,145億元。今日仍由內資買盤領軍多頭，投信及實戶群搭配當沖交易，力克來自外資的賣壓，讓台股虎年開紅盤博得好彩頭。

台股今日開盤即氣勢如虹，盤中買盤積極拉抬指數往萬八點衝刺，台積電（2330）在平盤之上，扮演持穩大盤角色，多頭輪流點火傳產股的運輸、鋼鐵、塑膠與金融類股，電子股的光電及電子通路族群也表現強勢。

今日三大法人合計賣超49.8億元，其中來自外資賣超達64億元及自營商避險操作的賣壓15.7億元，投信買超23.5億元、自營商自行買賣則買超6.4億元；八大公股券商今日合計買超30.9億元。台新投顧副總經理黃文清說，今日多頭買盤明顯來自內資，除投信法人之外，實戶群也趁勢沖銷各熱門強勢個股，激發大盤成交量衝高過3,000億元。

群益投顧董事長蔡明彥說，1月陸續有新基金募集成立，基金買盤開始進場布局持股，加以高股息的ETF或基金也逢低承接高殖利率股，因此，具配發高股息的運輸、金融、鋼鐵、面板及電子通路族群都可見到買盤。

今日成交金額超過百億元的個股有台積電、聯發科、長榮與聯電；成交量超過10萬張的個股則有聯電、華航、元大台灣50反1、開發金、長榮及新光金。明顯看到當沖交易單在聯電、長榮、華航、開發金與新光金穿梭其間；黃文清也說，農曆牛年封關前，融資也賣出不少個股，在虎年開盤因見到國際盤持穩向上，也有融資買盤再度進場追價回補。

野村中小基金經理人許敬基表示，隨著市場逐步反映升息預期，加上基本面支撐，目前台股評價面仍極具吸引力，企業獲利亦有上調機會。長期而言，在景氣持續復甦下，台股展望仍偏多看待，惟須留意個股的表現差異大，部分產業因去年高基期因素，企業獲利將略微衰退，整體來說，今年的企業獲利將貼近基本面，股價也將回歸合理的本益比。