台股新春開紅盤外資賣超 大盤難脫區間格局

美股超級財報週屢傳佳音，帶動美股四大指數在農曆年封關期間累計漲幅均逾2%，加上外資看好2022年雲端相關資本支出堅實，有利台系供應鏈後勢，利多消息簇擁，市場信心逐步轉強，新春後台股開紅盤呈現上揚走勢，假期不確定因素消除後成交量能回升，7日終場指數上漲225點，收在17,900點，重返季線大關。

不過，在盤勢大漲之際，外資反手賣超64億元，並為連三賣，令市場對後市多空爭論再起。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，Omicron變種病毒持續擴散，但美國1月非農就業大增46.7萬人，大幅優於市場預期，其中休閒、運輸、倉儲、零售貿易等就業皆出現回溫，顯示市場已逐步適應與病毒共存，但就業數字優於預期，可能使市場擔憂聯準會採取更激進的緊縮腳步。

本周市場焦點轉向即將公布的美國通膨數據，華爾街預期1月美國消費者物價指數（CPI）年增率將達7.3%，較12月增加0.3個百分點，將持續創近四十年新高，預期短線通膨壓力未減緩前，電子族群表現仍受壓抑，尤其在3月中首度升息即將來臨之際，國際股市仍將維持大幅震盪格局不變。

蔡明翰指出，台股農曆年封關期間美股在升息壓力下仍出現跌深反彈，主因美股財報表現多優於市場預期，其中包括科技四天王超微、輝達、高通、蘋果相繼因財報與展望優於預期而大漲，顯示雖疫情快速擴散，但市場需求仍維持強勁，美國重量級科技股與台股關聯性高，尤其將左右電子大廠鴻海、聯發科、台積電與日月光等多家權值股業績，雖短線升息壓力將直接衝擊高本益比的電子族群，但長線在基本面延續多頭格局不變之下，預期美股與台股仍將維持多頭走勢。

在經濟維持成長趨勢不變下，資金緊縮的利空消化後股市仍持續走高。操作上仍需耐心等待，建議反彈時應避免追高，等待震盪拉回時再分批逢低承接。